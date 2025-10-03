SPETTACOLI NAZIONALI Un Barone rampante inesistente dimezzato Nuova stagione di repliche autunnali de IL BARONE RAMPANTE tratto da Calvino per l'adattamento e la regia di Riccardo Frati al Piccolo Teatro di Milano

IL BARONE è parte della trilogia che comprende IL VISCONTE e IL CAVALIERE e nell'allestimento milanese di grande successo per più stagioni IL BARONE RAMPANTE è anche “dimezzato” e “inesistente” sugli alberi teatrali di una Liguria immaginaria degli antenati del PICCOLO. Un Settecento 'contemporaneo'. Pedane e passerelle sospese in scena come piante dove gli attori lavorano in alto. Un commovente COSIMO si arrampica, appunto, solo per scoprire l'amore e non mangiare le lumache (i mangiarini...) imposte dal padre: autorità e libertà sospese... Poi ci sono i costumi che fanno le ambientazioni leggere come le piume, e non poteva che esser così. Un mondo difficile fatto di rami, foglie e tronchi, “interconnesso” su una prospettiva diversa: capovolta rispetto agli altri. Una mongolfiera salverà il barone Piovasco di Rondò dalle terre di sotto.

