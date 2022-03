Un 'bestiario' da bancone

Bestie, cani e topi, animali notturni: 6 personaggi squallidi e ridicoli (che a volte fanno ridere) aggrappati a sogni che sembrano incubi metropolitani con una speranza a lunga scadenza... un occidente sazio e frustrato urla tutta la sua impotenza 'commercializzando' l'uomo: vita e morte sono la stessa cosa al bar dove le persone sono bestie in fiera. Un vecchio misantropo e una donna ucraina che “si affitta” come può, un imprenditore funebre per piccoli animali d'affezione, un innamorato dell'oriente nonviolento che subisce angherie domestiche dalla moglie, un zoppo pazzo e uno scrittore alcolista. Questo il bestiario dei tempi difficili tanto simile allo zoo di paese in brandelli umani al bancone.

