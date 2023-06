EMILIA ROMAGNA CULTURA Un Biografilm dei lavoratori che migrano... Festival Sezione Italia in storie di vita con le anteprima su lavoro e immigrazione tra fiction e animazione

THE STORE è una coproduzione italo-svedese in live action e animazione, ibrida e combinata, venata di umorismo e ironia sulle difficoltà quotidiane dei lavoratori del terziario avanzato (mica tanto!?). Un “campo di battaglia” (tematica ambientale) cioè una plancia di un gioco al massacro tra occupati (questione femminile) coordinato da una sorta di caporeparto (kapò) che comunica le regole di un manuale mobile scritto da altri... Una desquamazione del potere che mina la nostra 'bella' idea di lavoro. GEOLOGY OF SEPARATION è coprodotto da Tunisia, Francia e Italia. Vita da straniero che solca il mediterraneo ma non varca le Alpi (il sogno infranto della Pangea) e chiede asilo in un centro di raccolta in Valtellina (geologia della separazione di confine). Durante le notti terse di montagna riecheggia una strana e misteriosa elegia... Nei centri, ai migranti accolti, si richiede di imparare l'italiano (come in una nuova Torre di Babele) mentre la maggioranza pensa e sogna in arabo o altro.

