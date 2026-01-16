TV LIVE ·
Un birraio di Sicilia alla Camilleri

IL BIRRAIO DI PRESTON tratto da Andrea Camilleri per la regia di Giuseppe Dipasquale protagonista Edoardo Siravo al Comunale di Ferrara coprodotto da Marche Teatro

di Francesco Zingrillo
16 gen 2026

IL BIRRAIO è l'opera lirica imposta alla gente di Vigàta dal prefetto a fine Ottocento in combutta con la mafia sicula paesana. Il personaggio teutonico HOFFER di PRESTON ha poco a che fare con la Sicilia. In scena le schermaglie tra attori-cittadini. L'inaugurazione del teatro è il pretesto ottocentesco per 'avvicinare' il Regno d'Italia alla tradizione isolana creando polemiche e scontri pro o contro “la soprano”, che diventa un espediente politico dello scontro tra due poteri: continentale e locale...




