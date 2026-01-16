Un birraio di Sicilia alla Camilleri

IL BIRRAIO è l'opera lirica imposta alla gente di Vigàta dal prefetto a fine Ottocento in combutta con la mafia sicula paesana. Il personaggio teutonico HOFFER di PRESTON ha poco a che fare con la Sicilia. In scena le schermaglie tra attori-cittadini. L'inaugurazione del teatro è il pretesto ottocentesco per 'avvicinare' il Regno d'Italia alla tradizione isolana creando polemiche e scontri pro o contro “la soprano”, che diventa un espediente politico dello scontro tra due poteri: continentale e locale...







