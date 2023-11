PRIMA FILM RSM Un Bisio di guerra tra i bambini San Marino Cinema porta al Concordia di Borgo Maggiore anche in pomeridiana L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI di Claudio Bisio tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei

Siamo al Ghetto di Roma nel '43: i tedeschi occupanti rastrellano 1000 ebrei e li deportano. Tra loro anche Riccardo, compagno di avventure di altri 2 ragazzi e una ragazzina di borgata che giocano alla guerra... subendola anche nella vita reale. Bisio affronta la sua prima regia, recitando, come sa fare lui in modo ironico e leggero proprio su un argomento 'tosto' come il conflitto mondiale e l'antisemitismo, in un momento in cui la violenza tocca soprattutto i più piccoli. Commedia italiana tenera e brutale per argomento tratta da un bel libro di Bartolomei, che fa sorridere alla Bisio, appunto. La guerra vista dai bambini è sempre un gioco ma se le regole e i patti di sangue e “sputo” i grandi non le rispettano loro prendono provvedimenti, drastici. In gruppo e per amicizia si muovono per salvarsi a vicenda (e salvare, così, il nostro povero mondo).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: