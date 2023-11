MARCHE INTORNO A NOI Un Biumor di Popsophia in un festival del buonumore BIUMOR, il Festival della filosofia dell'Umorismo di Tolentino, nato dalla Biennale Internazionale nell'Arte umoristica, compie 10 anni

L'idea della Biennale marchigiana dedicata alla caricatura e alla satira risale al 1961 a Tolentino di Macerata per celebrare la leggerezza nella vita. BIUMOR da un decennio si è arricchito della dimensione filosofica nella collaborazione con POPSOPHIA. Il concorso artistico seleziona quest'anno oltre 70 opere. Marchigianità e filosofia stanno insieme con quel tantino di ironia che ci permette di sorridere sempre secondo l'assunto: “Chi è felice è complice... fine”. La direttrice artistica Lucrezia Ercoli propone per la X edizione un gioco di contrasti, di opposti: il tragicomico. Ci si concentrerà sulla morte che è parte integrante della vita, finché non la scopri... (la morte). Cosa significa ridere? Una risata vi seppellirà!

