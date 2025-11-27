TV LIVE ·
Un breve amore 'disincarnato'

BREVE STORIA D'AMORE opera prima di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Adriano Giannini presentata alla Festa del Cinema di Roma in prima assoluta al SUPERCINEMA di Santarcangelo per il progetto C'ENTRO

di Francesco Zingrillo
27 nov 2025

Una commedia che un tempo si definiva “borghese” e amorosa di due coppie (50enni e 30enni) in crisi incrociata in un gioco d'incastri a specchio (lei, lui e l'altro/a). Uno spazio sospeso in una stanza d'albergo è il centro di un sentimento breve che si consuma senza incarnarsi davvero. La pratica degli scacchi-boxe sullo sfondo tradisce l'architettura dei destini incrociati di due storie d'amore diverse per età. La donna (in modo classico e vero) cerca un senso (l'io) al trascorso di vita insieme mentre il compagno/marito cerca sé stesso con un ego amaro (visto, appunto, da una regista-sceneggiatrice).





