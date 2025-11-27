PRIMA FILM CIRCONDARIO Un breve amore 'disincarnato' BREVE STORIA D'AMORE opera prima di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Adriano Giannini presentata alla Festa del Cinema di Roma in prima assoluta al SUPERCINEMA di Santarcangelo per il progetto C'ENTRO

Una commedia che un tempo si definiva “borghese” e amorosa di due coppie (50enni e 30enni) in crisi incrociata in un gioco d'incastri a specchio (lei, lui e l'altro/a). Uno spazio sospeso in una stanza d'albergo è il centro di un sentimento breve che si consuma senza incarnarsi davvero. La pratica degli scacchi-boxe sullo sfondo tradisce l'architettura dei destini incrociati di due storie d'amore diverse per età. La donna (in modo classico e vero) cerca un senso (l'io) al trascorso di vita insieme mentre il compagno/marito cerca sé stesso con un ego amaro (visto, appunto, da una regista-sceneggiatrice).

