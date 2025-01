Un Brignano cuor di Proietti

Lo spettacolo è una leggenda musicale e teatrale del 1989 sui fondatori della Capitale in un omaggio di Brignano all'interprete storico Gigi Proietti in 7 travestimenti leggendari sui re in canzoni leggere e gag esilaranti. Mito e tradizione sulla natura dell'uomo che non cambia nonostante i secoli Roma resta la stessa e la gente pure in una città degna di essere vissuta fino in fondo, “alla romana”. A 36 anni dalla prima rappresentazione un nuovo adattamento sulla scia comica e la cifra ironica del maestro Proietti, appunto (che allora chiamavano Luigi - dice l'attore protagonisti di oggi). Un soggetto riletto con rispetto da un discepolo di fatto...