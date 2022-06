Un Buzz umano e interstellare oltre Toy Story

Un film del film studiatissimo imperniato su BUZZ (lo Space Ranger di pezza e di cartone giocattolo animato da 30 anni) esce per diventare eroe umano e intergalattico. Stavolta è un uomo con un equipaggio in un pianeta ostile tra pericoli e nuove scoperte. Nella versione inglese c'è anche Captain America-Chris Evans a sostenere il protagonista che anche da giocattolo sapeva della missione e aveva uno scopo. La NASA ha permesso al regista MacLane di accedere a Houston per studiare dettagli, bottoni, tute e pulsanti. Il neo BUZZ fa comunque discutere per un bacio saffico (gay) e un approccio gender (cancellati, reinseriti e (ri)giustificati) che riguardano nuove relazioni famigliari intergalattiche... mentre l'ex pupazzo vintage di Toy Story perde affetti e amici in ogni viaggio (leggi astrofisiche e stringhe temporali anomale) per pochi secondi sul pianeta passano almeno 4 anni. Il film 'popcorn' interstellare ad alto budget, rétro anni 80, non delude certo e non solo i bambini.

