CARTOON FILM RIVIERA Un Buzz umano e interstellare oltre Toy Story LIGHTYEAR la storia vera anni 80 di Buzz doppiato in un cameo dal ferrarista monegasco Leclerc anche nelle sale della riviera una leggenda di Toy Story che diventa umana grazie a Disney Pixar

Un film del film studiatissimo imperniato su BUZZ (lo Space Ranger di pezza e di cartone giocattolo animato da 30 anni) esce per diventare eroe umano e intergalattico. Stavolta è un uomo con un equipaggio in un pianeta ostile tra pericoli e nuove scoperte. Nella versione inglese c'è anche Captain America-Chris Evans a sostenere il protagonista che anche da giocattolo sapeva della missione e aveva uno scopo. La NASA ha permesso al regista MacLane di accedere a Houston per studiare dettagli, bottoni, tute e pulsanti. Il neo BUZZ fa comunque discutere per un bacio saffico (gay) e un approccio gender (cancellati, reinseriti e (ri)giustificati) che riguardano nuove relazioni famigliari intergalattiche... mentre l'ex pupazzo vintage di Toy Story perde affetti e amici in ogni viaggio (leggi astrofisiche e stringhe temporali anomale) per pochi secondi sul pianeta passano almeno 4 anni. Il film 'popcorn' interstellare ad alto budget, rétro anni 80, non delude certo e non solo i bambini.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: