EVENTI BOLOGNA PROVINCIA Un cantante emiliano di pianura "dolce" di nome CINEMA IN TOUR in regione propone una serata musicale a Borgo Tossignano di Bologna con ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI il docu-film di Zanella - De Stefano

Ci sono i filmati inediti di famiglia e privati del cantautore reggiano cresciuto a Forte dei Marmi frammisti al suo LIVE TOUR. Gli ospiti del lavoro docu-filmico originale sono famosi cantanti e amici tra i quali STING che lo dipinge in modo speciale come solo lui sa fare. Confessioni di una voce blues, appunto: un'anima musicale spirituale. Il cantante emiliano settantenne ha musicalmente una tale rilevanza internazionale da essere considerato un italiano 'globale' (WORLD WILDE) da tournée mondiale. Siccome di BLEUS si nasce (e JOE COCKER diceva che non si apprende e tantomeno s'insegna) ZUCCHERO (dolce da sempre sin da bambino alle elementari, secondo la sua maestra) viene, quindi, da un'altra terra da un'altra solitudine...

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