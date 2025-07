Un canto dolce come Zucchero Sugar

Zucchero Sugar Fornaciari

Un artista reggiano delle campagne dei suoi padri cresciuto a Forte dei Marmi e a Carrara che ha studiato veterinaria: un figlio della terra salito alto nel cielo del blues: “Zucchero” come lo chiamavano a scuola divenuto SUGAR, Fornaciari, un mito tutto italiano della musica nel mondo come Pavarotti suo conterraneo d'Emilia. Un racconto di vita in musica: gloria e cadute, depressione e separazioni dolorose, oltre ai fallimenti che lo hanno portato a rialzarsi e rinascere, canzone per canzone, sempre più belle (in un “OVERDOSE D'AMORE”) sino alle ultime del tour mondiale. “Canta (e continua a cantare) la vita” senza tempo: è proprio quel “cappellaio pazzo con la voce di cuoio” per gli inglesi, “dono di Dio”, secondo Sting.