Un capitalismo febbricitante da bagno

Shawn (attore, scrittore e sceneggiatore newyorkese, volto noto della tv) scrive un piéce anni 90 (neutra interpretabile da chiunque per la musicalità e il linguaggio) da un testo sulla società capitalistica avanzata sceneggiato per il cinema (THE FEVER) che due donne di spettacolo italiane (Fracassi e Cruciani) adattano al corpo e al sangue femminile che scotta... da LA FEBBRE. Arriva la nausea esistenziale ma con la certezza che la 'sfebbrata' passerà e tutto tornerà come prima. Una agiata signora in un paese povero durante una rivolta del pane si può permettere il delirio sociale non sufficientemente liberal... Una economia-ghigliottina governa gli altri mutilando e facendo a pezzi gli ultimi per i primi. Una cinquantenne alto borghese vestita color oliva verdastro, dapprima avvolta in un trench zebrato e scarpette argentate, si pone pubblicamente la domanda: “ avete mai avuto degli amici poveri?”. La donna come Pilato se ne lava le mani (per terra/ si prostra in un bagno/ sdraiata sul pavimento/ abbraccia il water//) ma “la febbre” rimane...