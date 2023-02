TEATRO REGIONI Un capitalismo febbricitante da bagno Già in cartellone per Emilia Romagna Teatro LA FEBBRE tratto da Wallace Shawn con Federica Fracassi da marzo torna in tournée dalla Toscana alle Marche intorno a noi

Shawn (attore, scrittore e sceneggiatore newyorkese, volto noto della tv) scrive un piéce anni 90 (neutra interpretabile da chiunque per la musicalità e il linguaggio) da un testo sulla società capitalistica avanzata sceneggiato per il cinema (THE FEVER) che due donne di spettacolo italiane (Fracassi e Cruciani) adattano al corpo e al sangue femminile che scotta... da LA FEBBRE. Arriva la nausea esistenziale ma con la certezza che la 'sfebbrata' passerà e tutto tornerà come prima. Una agiata signora in un paese povero durante una rivolta del pane si può permettere il delirio sociale non sufficientemente liberal... Una economia-ghigliottina governa gli altri mutilando e facendo a pezzi gli ultimi per i primi. Una cinquantenne alto borghese vestita color oliva verdastro, dapprima avvolta in un trench zebrato e scarpette argentate, si pone pubblicamente la domanda: “ avete mai avuto degli amici poveri?”. La donna come Pilato se ne lava le mani (per terra/ si prostra in un bagno/ sdraiata sul pavimento/ abbraccia il water//) ma “la febbre” rimane...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: