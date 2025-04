DOCUMENTI ARTE Un Caravaggio 'dormiente' IL CARAVAGGIO PERDUTO torna al cinema Concordia per un giorno in due proiezioni alle 17.30 e alle 21

È l'ECCE HOMO datato tra il 1606 e il 1609 attribuito a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Un'opera nascosta e svelata da un mercante d'arte spagnolo in un'operazione che ha del giallo poliziesco. La tela 'dormiva' a Madrid sotto la scuola di José de Ribera per un valore di 1500 euro (cornice compresa) poi autenticata e battuta per milioni: c'era ancora un CARAVAGGIO sconosciuto e perduto, dimenticato in un salotto. “Un documentario chiaroscurale” - definisce così il suo film Àlvaro Longoria - dopo 100 ore di riprese riemerge l'ECCE HOMO anche al cinema.

