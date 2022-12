EMILIA ROMAGNA CREATIVA Un carnevale di Natale al Bonci KARNIVAL di Michela Lucenti è il Balletto Civile del “corpo a corpo” in un balletto comunitario al Teatro Bonci di Cesena

Il “carnem levare” del martedì grasso (carne e Karnival) è un rito laico (popolare e medioevale: basso corporeo da Commedia dell'Arte contemporanea) che anticipa il tempo quaresimale per ricominciare... una perfomance per 8 interpreti che nel Balletto Civile esorcizzano la morte tra cerimonia (rito) e burla (lazzo e pantomima). Il danzato attualizza i gesti del carnevale nero prima del 'game over' bellico e sanitario dovuti all'iper informazione (infodemia). Dal giovedì grasso al mercoledì delle ceneri 'danzanti', non a caso in scena ci sono un prete e la tassidermista (imbalsamatrice di animali), sul monte di “Shining” con rimandi a David Lynch. KARNIVAL è un urlo alla comunità.

