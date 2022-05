PASOLINI 100 Un cartoon per il Centenario del poeta Pier Paolo Pasolini, il letterato e cineasta, per la prima volta rinasce a cartoni in un'animazione di Monica Giordano

Fotogramma per tavola e inquadratura, disegnato in grafica, cartonati e materiale di recupero, passo dopo passo ridotto, in stop-motion. Pier Paolo Pasolini dalla morte violenta dissolta e nascosta in panoramica sull'Idroscalo di Ostia ritorna in vita in una storia animata. “TU SEI BELLO COME UNA STELLA”: un cortometraggio che sembra un film breve a matita e colori pastello, caldi. Sulla morte, descritta da Moravia: “ la sua fine simile alla sua opera, già descritta, atroce e squallida, dissimile da lui che non era uno dei suoi personaggi”. E poi le parole stridule di Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus il sax di Maria Pia Leziroli sul sorriso del poeta bolognese che corre incollato a un pallone...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: