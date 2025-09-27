EVENTI REGIONE Un centinaio di cose musicali per la vita 100 PRELUDI di Alessandra Pescetta lungometraggio coprodotto da Regione e Rai Cinema e girato nel ferrarese presentato al PARMA MUSIC FESTIVAL

Mara viene da fuori (Albania non a caso) per studiare in accademia il violoncello a Ferrara. Incontra un maestro poco convenzionale che la costringe a cambiare anche la sua vita: non le basterà il gruppo di compagni che si crea. Si ridurrà alla solitudine di 100 soli oggetti (i suoi preludi). Studia e compone eliminando il superfluo persino il dolore della mancanza: via tutto per la musica. Una sorta di autodistruzione che spingerà la protagonista verso il limite della perfezione: la bellezza. La mediazione( in 100 minuti di film per 100 preludi) è il rapporto con l'arte che ci tocca tutti (anche nell'era della dissoluzione digitale-artificiale): tanto gli 'oggetti' del cuore che ci servono davvero non sono più di un centinaio... (prova a contarli).



