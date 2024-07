ANTEPRIMA FILM FRANCESE Un cerbiatto di nome "Bambì" BAMBI tratto da Felix Salten in una produzione francese a ottobre per la regia di Michel Fessler

Salten era uno scrittore ebreo di lingua tedesca, viennese nato a Budapest, che concepì la storia di BAMBI nel bosco da cacciatore come parodia della sua vita raminga in piena ascesa del nazismo. La Disney ne fece un cartone dolce che contiene, però, l'angoscia originale della cattura come nel film francese. Natura e storie per bambini che esaltano la vita delle bestiole del bosco in lotta per la sopravvivenza contro l'uomo predatore (il cacciatore animalesco...), e l'idea stessa di vittima e carnefice. Quando il sopravvivere si basa sull'amicizia come forma d'amore la paura si dissolve nella semplicità degli animali veri (cervo, corvo, coniglio e procione) protagonisti del film.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: