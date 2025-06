PRIMA FILM WEEKEND Un cerbiatto per sempre “BAMBI la vita nei boschi" tratto dal cartone disneyano ispirato al libro per ragazzi di Felix Salten al cinema anche in Italia in versione live action con la voce narrante di Francesca Michielin

Letteratura anni 20 (1923) di Salten autore ebreo perseguitato e cartone animato anni 40 (1942) arrivato fino a noi anche in questa versione naturalistica. Pellicola classica (senza effetti o intelligenze varie...) girata dal vivo (nel rispetto degli animali e della flora grazie agli esperti dell'ANIMAL CONTACT) nel profondo della selvaggia foresta francese del LOIRET. Una dichiarazione d'amore per la natura volta a coinvolgere tutte le età: nonni, genitori e nipoti, accomunati dal rispetto per l'ambiente selvatico delle nostre origini lontane dalla modernità spinta artificiale. Una parentesi che educa e fa riflettere: aiuta a crescere anche noi. Un cerbiatto senza mamma che diverrà grande innamorandosi e un padre imponente cervo che lo aiuterà: amici e cuori vicini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: