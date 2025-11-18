EVENTI CINEMA Un Chaplin alla Keaton 'MutiSonori' Il 2025 è stato l'anno del centenario de LA FEBBRE DELL'ORO di Chaplin anche a dicembre dopo il restauro della Cineteca di Bologna (laboratorio L'Immagine Ritrovata) dagli archivi storici americani

THE GOLD RUSH incassò cifre da capogiro fino a dicembre 1925. Un lancio strepitoso voluto da Chaplin a Los Angeles e BBC Londra: una sfarzosa premiére anche in musica. Un capolavoro che racconta la solitudine con quella trasognata ironia che si confonde con la malinconia tipiche del genio di Chaplin e Buster Keaton (tra muto e sonoro: immortali) sul mito americano.

