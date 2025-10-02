Un Chaplin ferrarese a "Internazionale"

Prima il laboratorio “L'immagine” e poi il festival “Il Cinema” ritrovati dopo Cannes portano a Ferrara con Internazionale una favola antica restaurata con didascalie dal muto. LA FEBBRE DELL'ORO è l'opera con la quale Chaplin avrebbe voluto essere ricordato, e puntualmente è avvenuto: una sintesi artistica senza pari. Allegoria del male di vivere del VAGABONDO che si dà una speranza nella “Frontiera del Nord” per una nuova età dell'oro vero: l'esistenza tra favola e follia. Tante celeberrime scene che sono parte della mitologia del cinematografo ricche di malinconia e ironia comiche come solo un genio poteva realizzare addirittura musicandolo e commentandolo nelle seconda edizione anni 50.









