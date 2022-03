RASSEGNA REGIONE Un cine-viaggio intorno a noi È partito “DOC IN TOUR 2022” dalla Cineteca di Bologna la XVI edizione della rassegna regionale di opere coprodotte sul territorio farà tappa negli spazi d'essai in tutta l'Emilia-Romagna

Inaugurata al Lumiere della Cineteca la serie di docufilm proprio con PORPORA di Roberto Cannavò in un road trip politico esistenziale. Il meglio dei lavori in 9 documenti di autori e produzioni regionali che valorizzano il territorio dal punto di vista culturale (soggetti e sceneggiature) e turistico (location anche in Romagna). AMATI FANTASMI in casa di riposo e C'E' UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO sulla anziana trans sopravvissuta a Dachau. IN CAMPO NEMICO sulla storia di SupportoLegale dopo i fatti del G8 e ITALICUS. VERITÀ NEGATA parla delle stragi. Le glorie del cinematografo in ITALIA, IL FUOCO, LA CENERE oltre a LA MACCHIA D'INCHIOSTRO su Roberto Roversi. I NOVE MESI DOPO documenta il post parto; chiude PER LUCIO di Pietro Marcello. Titoli in parte già presentati nei nostri spazi d'essai.

fz

