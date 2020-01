FELLINI 100 Un compleanno da "Vitelloni" in cineteca La Cineteca di Bologna insieme all'Archivio Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà per FELLINI 100 porta in sala la pellicola restaurata de' I VITELLONI ambientata in Romagna

Con leggerezza e in modo semplice come sempre FELLINI cambia la storia del cinema e il vocabolario della lingua italiana e internazionale inventandosi tutto rigorosamente dal vero nel film I VITELLONI. Un gruppo di trentenni in una cittadina di provincia sul mare (più Rimini di così! Ma tutta ricostruita a Ostia e Cinecittà) nell'attesa di crescere sperano di diventare adulti (senza sapere cosa fare da grandi) con il gioco, il sesso, biliardo e caffè tra goliardia e avventure...

Gli occhi ammirati e stupiti del giovane MONALDO seguono i protagonisti in un copione (spesso improvvisato) scritto e sceneggiato dal Fellas con Flaiano. Le storie nascono dagli amici e compagni di scuola riminesi che solo dopo il successo planetario della pellicola diverranno a loro volta VITELLONI. Come suo costume FELLINI guarda il mondo intorno a sé ripensandolo a modo suo trasformando la realtà, che si lascia cambiare in sogno, divenendo vera per tutti: il presente nasce dal passato esistendo “fellinianamente” al cinema diventa inevitabilmente il nostro futuro.

fz



I più letti della settimana: