EMILIA ROMAGNA MUSICA Un concerto senza tempo al Locomotiv Club Records Tornano a suonare all'Express Festival di Bologna gli I HATE MY VILLAGE sul palco del “Locomotiv”, il live club della loro nuova etichetta

“Water Tanks” è il singolo (dal “riff” musicale ghanese jazzato) anche in un videoclip, per la regia del geniale disegnatore torinese d'adozione Donato Sansone, tratto dal nuovo album “Nevermind the Tempo”. Viterbini e Rondanini, fondatori degli I HATE, con Ferrari e Fasolo di nuovo insieme dopo anni a Bologna in 10 potenti tracce in forma di canzone. I musicisti (del SuperGruppo con elementi provenienti da altrettanti grandi gruppi) dichiarano una vena compositiva influenzata dalla tradizione popolare e tribale africana (con ironia, ci sembra). HATE MY VILLAGE sono vivi in mezzo a noi in Emilia. Trainati dalla mitica LOCOMOTIVa bolognese cantano: “Thanks to water”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: