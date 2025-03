La lunga storia artistica di BARALDI inizia dall'underground bolognese anni 80 fino alle esperienze da prima corista con Dalla e Morandi. Collaborazioni musicali per De Gregori fino al cinema italiano d'autore. ANGELA porta in tour il suo ultimo album “3021”, siderale e liquido, pieno di tracce sonore: un viaggio spaziale tutto in terra: profondamente terreno. Gli strumentisti iniziano da soli e il disco decolla sulla sua voce bella: partono...