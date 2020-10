PRIMA FILM RSM Un Copperfield anomalo tutto da vedere La settimana di San Marino Cinema porta al Concordia di Borgo Maggiore la prima del film DAVID COPPERFIELD interpretato dalla star indiana Dev Patel per la regia dell'anglo-italiano Armando Iannucci

Un classico di Dickens che racconta più che le alterne vicende, LA VITA STRAORDINARIA del personaggio, che cresce con fatica e difficoltà di adattamento e cerca di cambiare anche i suoi ricordi fino all'età adulta incontrando due amori, veri. Una figura della letteratura inglese che già 170 anni fa stupiva per la modernità. Il protagonista fatto da esempio per Kafka nel suo romanzo giovanile incompiuto, America, prestandosi alla traduzione contemporanea e psicologica al limite della malattia mentale come in parte fece Pavese traducendolo in Italia e puntando sul protagonista. La rigorosa ambientazione ottocentesca in una produzione hollywoodiana insieme alla scelta dell'attore principale, per la prima volta interpretato da un indiano, la si deve al regista ARMANDO IANNUCCI figlio di italiani (non a caso si ispira al Neorealismo e a Fellini) cresciuto in Scozia vissuto da scozzese in Inghilterra (ha diretto un documentario su Dickens alla BBC) e da britannico ha lavorato in America (scrivendo serie tv) passato, infine, a Los Angeles come un COPPERFILED del cinema internazionale.

