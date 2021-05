Un Correggio "borghese"

“L'Ottocento e il mito di Correggio” è un duplice omaggio a Maria Luigia Duchessa di Parma e all'incisore Paolo Toschi. La nuova Pilotta e la Rocchetta spazi espositivi e museali unici in assoluto tra i più belli al mondo contiene 4 pale del Correggio in un allestimento storicizzato di pieno 800. Correggio non rinascimentale ad uso dei copisti del tempo (l'Accademia del Toschi di metà 800) allievi che lo amavano in modo “borghese”. Le opere tolte alle chiese (restituite ai parmensi con il Trattato parigino del 1815) e poste in un percorso artistico contemporaneo sono, quindi, un unicum da vedere, oggi, a Parma “Città della Cultura” 2020+2021. I “Freschi” del Correggio di Paolo Toschi si basavano sulla riproducibilità dal vero è anticipavano le sperimentazioni fotografiche del 1839.

