ANTEPRIMA MOVIE Un corto da Lennon-Yōko Ono per l'Oscar WAR IS OVER! short ispirato alla canzone di John Lennon musicata anche da Yoko Ono nel 1971 diventa un'animazione candidata all'Oscar 2024 per il cortometraggio

In una stanza di un albergo newyorkese Lennon e Yoko protestano contro la guerra in Vietnam e inscenano una manifestazione per la pace dal letto. Scrivono e musicano WAR IS OVER (Happy Xmas) divenuta famosa anche ai giorni nostri come SO THIS IS CHRISTMAS. Due soldati su fronti opposti giocano una partita a scacchi: il piccione ICARUS li aiuta a 'muovere' sapendo che come in battaglia non ci saranno vincitori. La musica da Oscar è di Thomas Newman.

