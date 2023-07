PRIMA FILM RAI Un crime italiano sui fratelli COME PECORE IN MEZZO AI LUPI il film che cita il Vangelo secondo Matteo protagonista Isabella Ragonese coprodotto da Rai Cinema in prima visione nelle multisale riminesi

Vera è una poliziotta sotto copertura, dura e professionale, infiltrata in una banda di rapinatori. Scopre che uno di loro è il fratello minore Bruno appena uscito di prigione che con il colpo vuole ricostruirsi una avita insieme alla figlia piccola Maria. Vera è in realtà Stefania (Isabella Ragonese) costretta a fare scelte dolorose che coinvolgono l'amore per la famiglia. Il film di opera prima di Lyda Patitucci prodotto da Matteo Rovere è un crime che coinvolge il cuore di un'umanità fatta a brandelli dalla vita. Storia cupa e intima al contempo, mette al centro la convivenza famigliare spezzata: i lupi possono amare gli agnelli?

