PRIMA FILM RSM Un "Crimine" a San Marino Il film della settimana sammarinese è MON CRIME di François Ozon al Concordia “la colpevole sono io” commedia in giallo tratta da una pièce teatrale anni 30

Una battaglia dell'assurdo al femminile protagoniste due donne contro gli uomini di un tempo... in una Francia patriarcale e maschilista fino all'osso, l'altro sesso ci sguazza e come sempre, vince. OZON è un genio del cinema 'rovesciato' dove quel che in genere ti aspetti, succede sempre prima o alla fine: una farsa giudiziaria (falsa).

