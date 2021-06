SPERIMENTAZIONE TEATRALE BO Un 'dedalo' di storie giovanili tra reale e virtuale Il LABIRINTO spettacolo in realtà aumentata sulle problematiche giovanili tratto dal progetto POLITICO POETICO in scena a Bologna nelle scuole prodotto dal Teatro dell'Argine

Uno spettacolo post-teatrale in realtà virtuale fruibile con un visore per immergersi in un mondo parallelo che non c'è, almeno nell'immediato, percepibile a 360° con le giuste indicazioni solo attraverso gli occhi. Lo spettatore in una rete di protezione digitale circoscritta esplorerà in 3D da dentro le 14 storie di giovanissimi uomini e donne in difficoltà. 14 esperienze visive e sonore che mettono a nudo disagi e fragilità dei nostri ragazzi. Un dedalo di spazi virtuali in stanze e corridoi pericolosi che mostrano le vicissitudini dei nostri figli. Decine di interviste del “POLITICO POETICO” a supporto del rapporto critico tra generazioni giovanili diverse e città. 14 erano i fanciulli e le fanciulle che Atene inviava a Creta per placare la fame del Minotauro e quasi nessuno usciva dal labirinto fino a che la speranza e l'astuzia hanno fatto degli uomini i futuri eroi di un mondo cambiato.

fz

