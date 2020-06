CINEMA E RAZZISMO Un docufilm in Bianco e Negro In concomitanza con il flash mob antirazzista in piazza e in sicurezza tra Rimini e Riccione Giometti Cinema propone in sala virtuale su piattaforma Wanted Zone il documentario d'autore e da oscar “I AM NOT NEGRO” di Raoul Peck tratto da James Balwin

Un lavoro da oscar di un regista haitiano sugli opposti: il bianco e il nero. Docufilm tratto dal lavoro incompleto “REMEMBER” dello scrittore afroamericano, che si considerava un “liberto”, James Baldwin, morto nel 1979 senza essere riconosciuto “carne della stessa carne e ossa delle stesse ossa” del bianco americano. Un film come un bleus. Coprodotto dalla francese Arte ma che parla degli States con gli occhi di “uno che non è un NEGRO” spiegandolo durante una passeggiata. La storia della emancipazione nera attraverso 3 figure chiave: MEDGAR EVERS assassinato nel 1963 poco prima di John Kennedy a Dallas; MALCOM X ucciso nel 1965 e poi l'assassinio di MARTIN LUTHER KING nel '68 due mesi prima di Bobby Kennedy a Los Angeles. Date e circostanze che ancora oggi segnano la comunità nera dopo 50 anni. Cinema e potere economico pesano e pesavano in un paese capace di vivere dentro una bolla: “Se voi avete inventato il negro, e voi bianchi lo avete inventato, allora (voi!) dovete scoprire il perché” - dice Baldwin nel commento. Il problema della sua sfida anche oggi, però, è ancora in quel voi...

fz



I più letti della settimana: