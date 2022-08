Un Don Chisciotte sul patibolo con Sancho Panza

Marco Zoppello e Michele Mori sono gli attori di Stivalaccio che impersonano Pantalone e Piombino, saltimbanchi e guitti, messi a morte per eresia dopo aver recitato di fantasia... con i Comici Gelosi del 1545. Sul palco del patibolo inscenano per prendere tempo la storia raccontata loro da un marinaio spagnolo durante la Battaglia di Lepanto: un certo Miguel de Cervantes. Don Chisciotte e Sancho Panza prendono vita per non morire. I comici della Commedia dell'Arte sanno che il duca di Mantova ama l'azione di piazza e gli spettacolanti di strada, nel frattempo i nostri di Stivalaccio Teatro a Sarsina, ci infilano Pulci, Ruzzante, De La Barca e Dario Fo con “un unico limite: il cielo” (cit. Cervantes).