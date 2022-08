GIORNATE PLAUTINE SARSINATI Un Don Chisciotte sul patibolo con Sancho Panza “Il DON CHISCIOTTE, tragicommedia dell'arte” al Plautus Festival di Sarsina Stivalaccio Teatro racconta Cervantes attraverso la commedia popolare italiana del Cinquecento

Marco Zoppello e Michele Mori sono gli attori di Stivalaccio che impersonano Pantalone e Piombino, saltimbanchi e guitti, messi a morte per eresia dopo aver recitato di fantasia... con i Comici Gelosi del 1545. Sul palco del patibolo inscenano per prendere tempo la storia raccontata loro da un marinaio spagnolo durante la Battaglia di Lepanto: un certo Miguel de Cervantes. Don Chisciotte e Sancho Panza prendono vita per non morire. I comici della Commedia dell'Arte sanno che il duca di Mantova ama l'azione di piazza e gli spettacolanti di strada, nel frattempo i nostri di Stivalaccio Teatro a Sarsina, ci infilano Pulci, Ruzzante, De La Barca e Dario Fo con “un unico limite: il cielo” (cit. Cervantes).

