Un DONALD qualunque già TRUMP

Ascesa irresistibile e non proprio lineare di un personaggio fuori dai canoni DONAL D TRUMP: bambino, ragazzo e uomo d'oro, sempre GOLDEN in tutto quel che ha fatto. Sin dalla famiglia anglo-germanica d'origine. Una fama inarrestabile con alcuni costi... anche sociali e politici quotidiani. Massini racconta il 'cortocircuito' del paese che ha prodotto il mito TRUMP: con lui anche le cadute sono indice di risalita e successo. Cartelli mobili, musica degli anni d'oro, e atmosfere scintillanti da commercial alla newyorkese. Una biografia specchio dei nostri tempi ancora in atto con un secondo mandato trumpiano mondiale... Taglio obliquo per episodi racconta un io (“Donald”) per voi (pubblico).







