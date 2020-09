ERT BOLOGNA Un Drama di Bonci Del Bene oltre Shakespeare Al Teatro Arena del Sole “ROMEO and JULIET il melo-drama” del riminese Teodoro Bonci del Bene stasera la prima assoluta dello spettacolo in collaborazione con Emilia Romagna Teatro

L'Arena del Sole risale ai primi Ottocento più volte ristrutturata è stata anche un cinema. Nel 1995 fu Dario Fo a inaugurarne i nuovi spazi con "Il Tumulto di Bologna". La platea ha una vetrata che dà sul chiostro quattrocentesco; non c'è spazio migliore per la prima del MELO-DRAMA noir shakespeariano di Bonci del Bene ambientato in una città italiana che potrebbe essere anche Rimini come Verona... Un computer, smartphone e webcam, uno schermo per girare un film tra reale e virtuale un gesto d'amore contro l'odio tra famiglie di cui non si ricordano più le ragioni del male. Generazioni giovanili perdute tra musiche adolescenziali (pop) dell'autore e dei giovanissimi di oggi. Un 'PALCOSCHERMO' sul proscenio della vita con un sipario per immagini. Romeo and Juliet si guardano negli occhi e puntano dritto in faccia lo spettatore. Giulietta si fa protagonista della storia contro il potere del padre o dell'uomo che la vuole, così!, come non è...

fz



I più letti della settimana: