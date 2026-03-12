Un emiliano (romagnolo) dentro

Tondelli ha saputo raccontare da “emiliano della bassa” due regioni in una: la sua Emilia della pianura e la Romagna della Riviera tra anni 70 e 80. E anche la sua famiglia lo racconta. Ricordi, letture, e testimonianze vive di parenti e amici (“delle nostre parti”): artisti e compagni di viaggio che lo hanno conosciuto e amato davvero (“Lo chiamavano Vicky” - Enzo Negroni, Correggio). Riscriveva il caos e la voglia di vivere: “Un racconto sul vino” ambientato a “Rimini”, all'americana... Pier Vittorio un provinciale alla Fellini.







