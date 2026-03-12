EVENTI REGIONE Un emiliano (romagnolo) dentro In occasione dei 70 anni di PIER VITTORIO TONDELLI la regione promuove una serie di iniziative legate al docu-film “VIVA TONDELLI: uno scrittore delle nostre parti” di Stefano Asprea per la regia di Michael Petrolini oggi all'Arena culturale di Modena

Tondelli ha saputo raccontare da “emiliano della bassa” due regioni in una: la sua Emilia della pianura e la Romagna della Riviera tra anni 70 e 80. E anche la sua famiglia lo racconta. Ricordi, letture, e testimonianze vive di parenti e amici (“delle nostre parti”): artisti e compagni di viaggio che lo hanno conosciuto e amato davvero (“Lo chiamavano Vicky” - Enzo Negroni, Correggio). Riscriveva il caos e la voglia di vivere: “Un racconto sul vino” ambientato a “Rimini”, all'americana... Pier Vittorio un provinciale alla Fellini.

