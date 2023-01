SAN MARINO Un'esperienza di educazione e integrazione: ne parla “Fuochi Accesi” "Non solo però un centro che aiuta a recuperare dal punto di vista scolastico - spiega l'autore Davide Perillo - la realtà di Portofranco rappresenta infatti un luogo dove si intrecciano amicizie e storie".

Portofranco è una rete di aiuto allo studio nata nei primi anni 2000 a Milano come attenzione ad un bisogno sociale ed educativo. Nel corso del tempo, in modalità diverse e seguendo spunti e storie particolari, la realtà si è diffusa in varie città d’Italia aggregando come volontari universitari, insegnanti e pensionati. "Fuochi accesi: i ragazzi di Portofranco, un'esperienza di educazione e integrazione" raccoglie i racconti dei volontari e dei giovani che hanno incontrato e vissuto questi luoghi di aggregazione.

Non solo però un centro che aiuta a recuperare dal punto di vista scolastico, rappresenta infatti un luogo dove si intrecciano amicizie e storie. Diverse le persone che, anche a San Marino, si sono coinvolte a vario titolo nell'esperienza gratuita e volontaria di doposcuola. Ora si intende operare in modo più strutturato in territorio proprio sotto il nome di Portofranco San Marino.

Nel servizio l'intervista a Davide Perillo (Autore)

