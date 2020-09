Un Festival targato Rai: Venezia 77 in coproduzione

Per l'edizione speciale 2020 della 77^ Mostra-Biennale testate, reti, web e social, (diretta continua sul Canale 24 digitale Rai) garantiscono fino alla serata di gala, sabato 12, la totale coperture della kermesse. La vitalità dell'industria italiana e la forza del nostro cinema rispecchiano la qualità dei film coprodotti dalla Tv di Stato italiana per il ritorno del pubblico in sala. Il tappeto rosso della tradizione sul lido ha visto con direttore artistico e presidente della biennale, la madrina Anna Foglietta, attori e rappresentanti delle istituzioni.

Venezia allegorica e della moda, Cate Blanchett presidente di giuria in perfetto italiano sul red carpet ha parlato di “miracolo veneziano”, euforica ha ricordato, che negli ultimi mesi di lockdown ha dilogato “solo con le galline e i maiali della sua casa di campagna”, e ora in Italia riaprono le sale. Laboratori e nuove avventure per gli autori italiani targati RAI con la preapertura ufficiale di Andrea Segre e il suo Molecole ad anticipare LACCI di Lucchetti con Rai Cinema che chiuderà con Lasciami Andare di Mordini protagonista Stefano Accorsi.

Intervista con Andrea Segre Documentarista figlio dello scienziato Ulderico Segre