Un film breve per i giovani creativi

WHALE-LA BALENA liscia e scivolosa dell'arte giovane sfugge alle mani e nuota via nel mare dell'arte come il grande pesce-mammifero che contiene tutto l'enorme l'amore che c'è per l'animazione artistica di ANNA SAMO per il disegno cinematografico di movimento. Mani, carboncini, vernici e pastelli, la regista ritaglia RE DEL MONDO, l'artista. Le CONVERSAZIONI CON LA BALENA derivano da tutte le sconfitte che l'arte procura a chi ci lavora. Quando tutto sembra andare male e nessuno vuol vedere e ascoltare o valutare ciò che fai viene fuori LEI... “Se la vita dà solo limoni, raccoglili e fai una limonata...” - secondo la metafora autobiografica dell'autrice (di formazione russa e tedesca, vive negli Stati Uniti) - il “grande cetaceo” e il “re della storia” sono figure retoriche per dire a tutti di desiderare e sognare, sempre. Il segreto è nel tempo. Un film d'animazione richiede tempo, tempo e ancora tempo: il tempo delle mani...