Un film da girare fra San Marino e Marche per raccontare la storia di Pasquale Rotondi

Parte il progetto del film sulla vita di Pasquale Rotondi, Sovrintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte delle Marche durante la Seconda Guerra Mondiale, a cui si deve il salvataggio di migliaia di opere d'arte durante la seconda guerra mondiale. La produzione cinematografica verrà realizzata nelle Marche e a San Marino, concretizzando i progetti del cine-turismo previsti dal Tavolo Turistico Territoriale.

Ieri la prima riunione organizzativa per dare il via al progetto presso la sede della Fondazione Marche Cultura presso il Consiglio Regionale della regione ad Ancona. La casa di produzione Qualityfilm, rappresentata da Amedeo Letizia, Mariella Li Sacchi, Michele Lella e dal regista Roberto Dordit, ha presentato il progetto all'incontro a cui ha partecipato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Responsabile di Marche Film Commission Francesco Gesualdi con Silvia Pincini e Sofia Cecchetti, il Sindaco di Sassocorvaro-Auditore Daniele Grossi, l’assessore alla cultura del comune di Carpegna Luca Pasquini, Alice Lombardelli del Comune di Urbania e Urbino, Alberto Biral, vicesindaco di Carpegna e Lorena Varano, assessore alla Cultura di Sassoferrato.

A Pasquale Rotondi, dal 1997, è dedicato un premio a Sassocorvaro, dedicato ai “salvatori dell’arte”. Sul tema della preservazione delle opere culturali nel 2014 le operazioni della task force militare "Monuments, Fine Arts, and Archives", avevano ispirato il film "The Monuments Men" con protagonista George Clooney.

