SPERIMENTAZIONE RAI Un film reale in 'virtuale' al museo CineVR, virtual reality al Museo del Cinema torinese, in sala con i visori di ultima generazione le produzioni sperimentali della RAI

Effetto VR, il primo cinema in virtual reality con una intera area del museo nazionale CineVR dedicata. 8 ore di programmazione sperimentale prodotte dalla Radiotelevisione italiana. 6 visori (sanificati!) a disposizione come in un videogioco per i titoli presenti nella library giornaliera. Uno spazio che “si rinnova innovando”: nuove tecnologie per nuovi linguaggi in contenuti adattabili al pubblico. Nel tempio della 7^ Arte fino a 200 visitatori al giorno potranno navigare stando dentro a un docu-film partecipando mediante suoni e panoramiche a una esperienza audiovisiva “immersiva”, in parte lineare e interattiva. La Mole di Torino è il “Nuovo cinema Paradiso” della Rai.

