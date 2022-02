Un film sul tesoro perduto di Magellano

Si parla di GAMING (format da saga videoludica) negli States ma si dice cinema a Hollywood per un film come UNCHARTED che pesca nel profondo tra cinema, serie tv e fumetto da videogioco, appunto. Intanto c'è TOM HOLLAND (è Nathan Drake discendente di sir Francis) divo del momento alla Indiana Jones del genere avventura (un po' cosplay tra evasione e intrattenimento leggeri) ma senza Spielberg... Nathan cerca il fratello più grande Sam e si fa aiutare dall'amico maturo Victor detto Sully (Mark Wahlberg) insieme cercheranno un posto (UNCHARTED) molto remoto, sconosciuto altrettanto inesplorato, da non esserci sulle mappe nemmeno quelle dei corsari e dei pirati. L'isola misteriosa del tesoro perduto di Magellano, poi, fa capire che le sorti del ragazzo sono legate a una scoperta... ma c'è un perfido Banderas-Moncada erede del navigatore a far danni.

fz