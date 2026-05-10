TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Un film sull'antica arte del teatro giapponese: "Kokuho, il maestro di kobuki"

L'opera di Lee Sang-il attraversa i decenni e trasporta in un mondo di sacrificio, bellezza e ricerca della perfezione

di Francesca Biliotti
10 mag 2026

Arriva nelle sale cinematografiche “Kokuho, il maestro di Kobuki”, film che racconta l'antica arte teatrale giapponese. La ricerca maniacale della perfezione nel kabuki, la forma classica di teatro giapponese, riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, dove a esibirsi sono solo gli uomini. E' la storia di Kikuo, che attraversa i decenni, con un talento immenso ma senza il sangue artistico della famiglia nelle vene. Sarà un maestro a notarlo, e ad allevarlo insieme a suo figlio. Yoshizawa Ryō è il film, sostiene il regista Lee Sang-il, di origini coreane, naturalizzato giapponese, che ha sottolineato come fosse essenziale per lui raccontare era il legame profondo tra i due ragazzi: quando salgono sul palcoscenico, le loro anime sembrano fondersi. Una storia di legami familiari, di rigide regole dinastiche, di passione e tradimento, e un'immersione unica nella bellezza senza tempo che solo il Giappone e la sua arte sanno regalare.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura