Un fiume di vita creativa

Lungo il fiume e sull'acqua c'è tanta vita: pesci e piccoli animali popolano un mondo che scorre liquido, FLOW, appunto. Un micro ambiente di un ecosistema complesso e delicato in grave pericolo causa l'inquinamento dei corsi d'acqua in Galles (solo il 14% di canali e torrenti è in salute) e in genere in tutta Europa. Il fiume fluisce e comunque scorre a scatti anche dentro si muove: ci sono delle vite meravigliose che a tratti emergono, compaiono e scompaiono ma ci sono. I piccoli mulini in legno creati dai registi britannici TOM&MATT giocano con le immagini cinematiche fatte di acqua create dalla corrente. L'installazione ci ricorda che loro ci sono anche se non li vediamo ci guardano... I creativi e i pesci loro amici testimoniano la forza propositiva dell'arte a favore della vita in tutte le sue forme. L'opera artigiana fluviale in legno naturale divenuta un film si è diffusa sul web e attraverso i social ci salva come “le palpebre custodiscono gli occhi” (la biodiversità).