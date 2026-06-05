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Un Francisco santo giullare da Nobel

LU SANTO JULLARE FRANCESCO di Fo-Rame con Ugo Dighero per il Centenario dalla nascita di Dario Fo al teatro Dante Alighieri del Ravenna Festival

di Francesco Zingrillo
5 giu 2026

100 anni fa nasceva il Nobel per la Letteratura 1997, Dario Fo, morto esattamente da 10 anni. Lo spettacolo non si dimentica neanche del giubileo degli 800 anni di san Francesco. Una lettura storico-giullaresca alla Fo altrettanto spirituale del copione di Dighero-Gallione che rispetta anche la scrittura di Franca Rame coautrice dell'originale SANTO JULLARE tratto da testi canonici e pure popolari apocrifi. Un “Giullare di Dio” ancora radicale sia nel grammelot del Nobel sia nella miscellanea umbro-venetica delle prime rappresentazioni fine anni Novanta e dei primi del Duemila. Dighero da 35 anni ormai recita F0-Rame ed è stato tra i primi a interpretare MISTERO BUFFO senza Fo.




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