FILATELIA Un francobollo per il San Marino Song Contest La nuova emissione inaugura l'anno 2026 per la divisione di Poste San Marino

Da una parte, la prima emissione dedicata al San Marino Song Contest, proprio nella settimana della finale che decreterà il rappresentante del Titano all’Eurovision. Dall’altra, l’edizione 2026 del francobollo della storica serie ‘Europa’ promossa dall’associazione degli operatori postali pubblici del vecchio continente, che quest’anno celebra il suo 70esimo anniversario.

La stagione filatelica 2026 di San Marino si inaugura tra l'innovazione e la tradizione. Emessi entrambi in fogli da 12 esemplari, i francobolli hanno una tiratura da 20mila pezzi e sono già disponibili online sul sito di Poste San Marino o nello shop filatelico e numismatico di San Marino Città. “Il francobollo dedicato al San Marino Song Contest richiama l’evento che ha una rilevanza internazionale ed è molto importante per il nostro Paese. Sul francobollo è raffigurato un vinile che richiama il simbolo della musica come forza ed energia”, spiega Amelia Salvatori di Poste San Marino. “Per quanto riguarda invece il francobollo Europa 2026, è una collaborazione che facciamo con le amministrazioni postali aderenti al PostEurop, e proprio quest’anno viene inaugurato il 70esimo anniversario di queste cooperazioni”. Il disegno, vincitore di un concorso internazionale, è stato realizzato dal designer finlandese Klaus Welp.

Le prime emissioni dell’anno si completano poi con una serie dedicata all’oncologia medica e una sul progetto sammarinese BUONENOVE, che lo scorso anno ha portato per la prima volta l’arte urbana in tutti e nove i Castelli del Paese.



